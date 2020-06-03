الكشف عن تفاصيل جدول زيارة الوفد الإيراني إلى بغداد وأسبابها

2020/06/03 | 09:37 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

وصل وفد إيراني برئاسة وزير الطاقة رضا اردكانيان ، الأربعاء (3 حزيران 3030)، الى العاصمة بغداد &nb...





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