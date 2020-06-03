کم عدد العراقيين الذين تم إجلاؤهم من دول العالم بسبب كورونا؟

2020/06/03 | 09:37 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت سلطة الطيران المدني العراقية، اليوم الأربعاء، عن آخر إحصائية لعدد المواطنين العراقيين الذين تم إجلائهم من 21 دولة في العالم....

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