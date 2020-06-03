2020/06/03 | 09:39 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..بات اجتماع الهيئة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم، مهدداً بالالغاء بسبب إجراءات حظر التجوال في العاصمة بغداد.وقال ممثل نادي زاخو طه زاخولي في تصريح لوكالة/ المعلومة/ إن “الهيئة التطبيعية وجهت الدعوة الينا من اجل حضور اجتماع حسم مصير دوري الكرة الممتاز في مقر الاتحاد ظهر اليوم الأربعاء”.وأوضح بالقول، “لا اعلم كيف سأصل […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اجتماع تطبيعية الكرة مهدد بالإلغاء بسبب حظر التجوال) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اجتماع تطبيعية الكرة مهدد بالإلغاء بسبب حظر التجوال) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).