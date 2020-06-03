2020/06/03 | 09:39 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ قالت حكومة اقليم كوردستان، الاربعاء، ان تعليق الدوام الرسمي في المؤسسات التابعة لها ينتهي في السادس في الشهر الجاري.

وقال جوتيار عادل المتحدث باسم حكومة الاقليم في بيان، إن مؤسسات حكومة الاقليم ستلتزم بتعليمات الصحة بتعليق الدوام حتى ٢٠٢٠/٦/٦.

واضاف ان حكومة الاقليم ستعلن عن تعليمات جديدة وفق توصيات وزارة الصحة عقب هذا التاريخ.

وكانت حكومة الإقليم قد أعادت فرض حظر التجوال الشامل بدءاً من أمس الاول الاثنين ولمدة ستة أيام عقب تسجيل إصابات متزايدة بفيروس كورونا.

إلا ان الإدارات المحلية في محافظتي أربيل والسليمانية تبدأ من اليوم الاربعاء بتخفيف قيود حظر التجوال عبر السماح بإعادة فتح المتاجر والمطاعم وغيرها.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (توضيح من حكومة اقليم كوردستان بشأن دوام الموظفين) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (توضيح من حكومة اقليم كوردستان بشأن دوام الموظفين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).