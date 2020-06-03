2020/06/03 | 09:40 - المصدر: وكالة ناس
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- مزيج خطر… سلطة متقاعسة و ثقافة اجتماعية متخلفة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة ناس الإلكتروني بتاريخ: 2020/06/03 | 09:40.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مزيج خطر… سلطة متقاعسة و ثقافة اجتماعية متخلفة) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة ناس.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مزيج خطر… سلطة متقاعسة و ثقافة اجتماعية متخلفة) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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