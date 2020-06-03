سلطة الطيران المدني: إجلاء أكثر من 20 الف مواطن من 21 دولة

2020/06/03 | 09:41 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت سلطة الطيران المدني، اليوم الأربعاء، إحصائية لعدد المواطنين العراقيين الذين تم إجلائهم من 21 دولة في العالم.وذكرت سلطة الطيران المدني في بيان إن قسم النقل الجوي – شعبة تخطيط واقتصاديات النقل الجوي في سلطة الطيران المدني أصدر إحصائية لطبيعة الجهود التي بذلت لإجلاء المواطنين العراقيين العالقين في دول العالم.وأضافت، إنه تم إجلاء […]

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