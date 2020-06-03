الرافدين يؤكد استمرار فروعه بتوزيع رواتب الموظفين

2020/06/03 | 09:42 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مصرف الرافدين، اليوم الأربعاء، استمرار فروعه بتوزيع رواتب موظفي الدولة، عن طريق الماستر كارد في بغداد والمحافظات.

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