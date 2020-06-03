علماء: معالجة سطحية بسيطة تجعل الألمنيوم مضادا للبكتيريا والفيروسات

2020/06/03 | 09:46 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..تستخدم في المستشفيات مواد مطهرة للأيدي ولأسطح المعدات والأجهزة والأسرة والجدران بهدف القضاء على البكتيريا والفيروسات والفطريات.ولكن علماء من أستراليا انتهجوا مسارا مختلفا، وحولوا سطح سبيكة الألمنيوم إلى سطح “مضاد للبكتيريا والفيروسات” الذي عند سقوط مسببات الأمراض عليه تتفتت.ويقول البروفيسور براساد يارلاغاد من معهد كوينزلاند للتكنولوجيا، إنه وفريقه العلمي […]

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