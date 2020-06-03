أسعار النفط ترتفع أكثر من 3% وتلامس الـ 40 دولاراً

2020/06/03 | 09:48 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صعدت أسعار النفط، أكثر من 3% بفعل آمال بأن منتجين رئيسيين للخام سيوافقون على تمديد تخفيضات إنتاجية أثناء مؤتمر عبر الفيديو من المتوقع أن يعقد هذا الأسبوع ومع بدء دول وولايات أميركية إعادة فتح الاقتصاد بعد إغلاقات مرتبطة بفيروس كورونا.وأنهت عقود خام برنت القياس العالمي جلسة التداول مرتفعة 1.25 دولار، أو 3.3 بالمئة، لتسجل عند […]

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