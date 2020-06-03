نيويورك تمدد حظر التجول حتى الأحد للحد من أعمال العنف والنهب وسط الاحتجاجات

2020/06/03 | 09:51 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من المقرر أن تخضع مدينة نيويورك لحظر تجول من الساعة الـ8 مساء إلى الساعة الـ5 صباح اليوم التالي حتى يوم الأحد للحد من الأعمال الإجرامية الناجمة عن الاحتجاجات على وفاة الرجل الأسود جورج فلويد، وفقا لما ذكر عمدة نيويورك بيل دي بلاسيو يوم الثلاثاء.وفرضت المدينة حظر التجول يوم الاثنين، وهو الأول فى المدينة منذ

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