قاطع عمليات ديالى للحشد والشرطة يباشران بتنفيذ عملية أمنية في خانقين

2020/06/03 | 09:51 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- باشرت قطعات عمليات ديالى للحشد الشعبي، الأربعاء، بتنفيذ عملية أمنية في خانقين.وقال اعلام الحشد في بيان وتلقته وكالة صدى ان، الالوية 23، و20، و110 ضمن عمليات ديالى للحشد وفوج المغاوير في القيادة ومديرية شرطة خانقين باشرت، صباح اليوم، بتنفيذ عملية دهم وتفتيش لقرى امام عباس وعلياوة والمعدان في قضاء خانقين للبحث عن فلول داعش.

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