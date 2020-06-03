تجهيز مستشفى أنتويرب الجامعي ببلجيكا بروبوت “كروزر” للمساعدة في اكتشاف كورونا

2020/06/03 | 09:55 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد اعلن عن تجهيز مستشفى أنتويرب الجامعي ببلجيكا بروبوت “كروزر” الذي يستخدم من طرف الهيئة الصحية لقياس درجات حرارة الوافدين الجدد والتحقق من ارتداء قناع الوجه بشكل صحيح.وسيحل الروبوت الآلي “كروزر الصحي” محل الشخص الذي يراقب الكاميرات الحرارية المثبتة حاليا عند مدخل المستشفى، والتي تكلف المؤسسة 1000 يورو شهريا، وهو ما سيوفر […]

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