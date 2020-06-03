زوكربيرج يرفض التنازل عن قرار السماح بمنشورات ترامب التحريضية

2020/06/03 | 10:02 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن الرئيس التنفيذي لشركة فيسبوك مارك زوكربيرج، إنه متمسك بقراره بعدم تحدي المنشورات التحريضية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، رافضًا التنازل بعد يوم من تنظيم الموظفين احتجاج عام نادر وانسحبت مجموعة من موظفي فيسبوك، الذين يعمل جميعهم تقريبًا من المنزل بسبب وباء الفيروس التاجي المستجد (كوفيد-19)، من العمل، واشتكوا من أنه كان على شركتهم وضع علامة […]

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