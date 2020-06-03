وزارة الصحة: نتوقع زيادة حالات الاصابات بكورونا بين 600-800 اصابة يوميا

2020/06/03 | 10:05 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكدت وزارة الصحة، الاربعاء، ان ثلاث محافظات سجلت اﻋﺪاد ﻛﺒﻴﺮة ﻣﻦ اﻻﺻﺎﺑﺎت بكورونا، فيما توقعت زيادة حالات الاصابات بين 600-800 اصابة يوميا.وقال الوزير حسن التميمي في تصريح لوسائل اعلامية حكومية، ان “ﻣﺤﺎﻓﻈﺎت اﻟﺴﻠﻴﻤﺎﻧﻴﺔ، وﻣﻴﺴﺎن، وواﺳﻂ سجلت اﻋﺪاد ﻛﺒﻴﺮة ﻣﻦ اﻻﺻﺎﺑﺎت بكورونا”، مبينا ان “ﺧﻠﻴﺔ اﻻزﻣﺔ قررت ﺘﺸﺪﻳﺪ ﻋﻠﻰ المنافذ اﻟﺤﺪودﻳﺔ وﻣﺪاﺧﻞ المحافظات ﺑﺴﺒﺐ اﻧﺘﺸﺎره

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