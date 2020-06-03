اعادة فتح شارع في بغداد مغلق منذ 2006

2020/06/03 | 10:05 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت امانة بغداد، الاربعاء، عن اعادة فتح شارع في بغداد مغلق منذ عام 2006.وقالت الامانة في بيان تلقته وكالة صدى , ان “ملاكات دائرة الوحدات الانتاجية ودائرة بلدية المنصور وبمتابعة مكتب امين بغداد وبالتنسيق مع خلية المتابعة والفرقة الخاصة التابعة لمكتب رئيس الوزراء قامت برفع الكتل الكونكريتية واعادة فتح شارع 1 ضمن المحلة 609

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