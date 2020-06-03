بمشاركة القوة الجوية.. انطلاق الصفحة الثانية من عمليات

2020/06/03 | 10:08 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد أعلن الحشد الشعبي، اليوم الأربعاء، انطلاق الصفحة الثانية من عمليات "أبطال العراق" لملاحقة عناصر داعش بين محافظتي كركوك وصلاح الدين.وقال إعلام الحشد، في بيان تلقت "كلكامش برس" نسخة منه، إن "قوات الحشد الشعبي والجيش والشرطة الاتحادية والرد السريع وطيران الجيش والقوة الجوية العراقية، باشرت بتنفيذ اليوم الثاني من عملية (أبطال العراق _ نصر السيادة ) بخمسة محاور".وأضاف، أن "المناطق المستهدفة باليوم الثاني تقع جنوب غربي كركوك في الحدود الفاصلة مع محافظتي صلاح الدين وكركوك، بمساحة ٧٣٨،٥ كيلو متر مربع".وتابع، أن "الهدف من العمليات تعزيز الأمن والاستقرار وملاحقة بقايا فلول داعش الاجرامي وإلقاء القبض على المطلوبين للقضاء".

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