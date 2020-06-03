مغلق منذ 2006.. بغداد تعيد افتتاح شارع السفارة السورية وسط العاصمة

2020/06/03 | 10:08 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداداعلنت امانة بغداد، اليوم الاربعاء، عن اعادة فتح شارع السفارة السورية في بغداد المغلق منذ عام 2006.وقالت الامانة في بيان، ان "ملاكات دائرة الوحدات الانتاجية ودائرة بلدية المنصور وبمتابعة مكتب امين بغداد وبالتنسيق مع خلية المتابعة والفرقة الخاصة التابعة لمكتب رئيس الوزراء قامت برفع الكتل الكونكريتية واعادة فتح شارع 1 ضمن المحلة 609 والذي يضم مبنى السفارة السورية".واضافت انه "تم رفع الكتل الكونكريتية من محيط مصرف الرافدين فرع المنصور ضمن نفس المحلة لتباشر بعدها الملاكات الخدمية بحملة لتنظيف وتاهيل الموقعين المغلقين منذ سنة 2006".

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