حصيلة غير مسبوقة للوفيات والإصابات بفيروس كورونا في إقليم كردستان

2020/06/03 | 10:08 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة الصحة بحكومة إقليم كردستان، تسجيل ارتفاع كبير بحصيلة الإصابات والوفيات الناجمة عن فيروس كورونا، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأشارت الوزارة في بيان، الى تسجيل اربع حالات وفاة وخمس وثلاثين إصابة جديدة في محافظة السليمانية، وهي الحصيلة الأكبر لضحايا الفيروس في يوم واحد منذ ظهوره في الاقليم، إضافة الى تسجيل ثلاث وثلاثين إصابة أخرى في محافظة دهوك، وخمس إصابات في محافظة أربيل.

بالمقابل أكدت وزارة الداخلية بحكومة الإقليم انها منحت السلطات المحلية بالمحافظات، صلاحية تخفيف إجراءات الحظر الشامل، استجابة للضغوط الشعبية والتظاهرات الاحتجاجية التي شهدتها عدد من الاقضية والمناطق في الإقليم.

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