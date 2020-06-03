محمد شياع السوداني: استكمال الحكومة مرهون بتوافق الكتل السياسية مع الكاظمي

2020/06/03 | 10:08 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد النائب محمد شياع السوداني، أن استكمال الحكومة مرهون بتوافق الكتل السياسية مع رئيسها مصطفى الكاظمي.

وقال السوداني، إن التشكيلة الوزارية ستكتمل قريبا، وبحسب الالية السابقة وفق توافق الكتل السياسية مع رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي.

وأضاف السوداني أن الحكومة الحالية جاءت بعد مخاض معقد في فترة انتقالية لتهيئة انتخابات جديدة وحكومة تنسجم مع تطلعات الشارع العراقي، مبيناً أن امام مجلس النواب مهام مهمة لدعم الحكومة بقرارات وتشريعات لمواجهة تحديات كورونا والازمة المالية وحسم قانون الانتخابات.

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