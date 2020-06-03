2020/06/03 | 10:08 - المصدر: بغداد اليوم

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مصدر: تسجيل 33 إصابة جديدة بفيروس كورونا في بابل

يتبع.



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بغداد اليوم-بابل

أفاد مصدر طبي من دائرة صحة محافظة بابل، الأربعاء (03 حزيران 2020)، بتسجيل حالة وفاة لامرأة مصابة بفيروس كورونا المستجد في المحافظة.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "امرأة مصابة بفيروس كورونا المستجد توفيت اليوم، و

بغداد اليوم- متابعة

رجح وزير الصحة والبيئة، حسن التميمي، الأربعاء (03 حزيران 2020)، زيادة الإصابات بفيروس كورونا في عموم العراق إلى 800 حالة يومياً.

وقال التميمي، في تصريح صحفي تابعته (بغداد اليوم): "إننا اليوم نقف فخورين بما نراه أما

بغداد اليوم - كردستان

اعلنت وزارة الصحة في اقليم كردستان، الثلاثاء، تسجيل 73 اصابة جديدة بكورونا.

وقالت صحة الاقليم في بيان، انها "سجلت 35 إصابة جديدة بكورونا في السليمانية".

واضافت، انها "سجلت 5 إصابات جديدة بفيروس

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