وفاة مصابة بفيروس كورونا في بابل

2020/06/03 | 10:08 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بابل

أفاد مصدر طبي من دائرة صحة محافظة بابل، الأربعاء (03 حزيران 2020)، بتسجيل حالة وفاة لامرأة مصابة بفي...





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