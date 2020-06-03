2020/06/03 | 10:08 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
أفاد مصدر طبي من دائرة صحة محافظة بابل، الأربعاء (03 حزيران 2020)، بتسجيل حالة وفاة لامرأة مصابة بفي...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
وفاة مصابة بفيروس كورونا في بابل) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد اليوم-بابل
أفاد مصدر طبي من دائرة صحة محافظة بابل، الأربعاء (03 حزيران 2020)، بتسجيل حالة وفاة لامرأة مصابة بفي...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
وفاة مصابة بفيروس كورونا في بابل) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( وفاة مصابة بفيروس كورونا في بابل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).