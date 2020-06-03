انطلاق الصفحة الثانية من عمليات ’’أبطال العراق’’ بين كركوك وصلاح الدين

2020/06/03 | 10:08 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

أعلن الحشد الشعبي، الأربعاء (3 حزيران 2020)، انطلاق الصفحة الثانية من عمليات "أبطال العراق&q...





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