كوردستان تسجل 4 وفيات بكورونا في السليمانية

2020/06/03 | 10:08 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شهد اقليم كوردستان خلال الاسبوع المضاي ارتفاعا ملحوظا في اصابات وحالات الوفاة جراء الاصابة بفيروس كورونا

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