2020/06/03 | 10:08 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تصاعد اسعار النفط قبيل اجتماع لأوبك

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