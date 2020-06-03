حالة وفاة و٣٣ إصابة جديدة بكورونا في بابل العراقية

2020/06/03 | 10:41 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ سجلت محافظة بابل، الاربعاء، حالة وفاة وأكثر من 30 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وقال مصدر طبي لوكالة شفق نيوز، إن "دائرة صحة محافظة بابل سجلت ٣٣ حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا توزعت كالتالي، (المحاويل ٣، القرية العصرية ١، المسيب السدة ٢، مركز المدينة ٢، الهاشمية ٢٥)

وأشار المصدر إلى "تسجيل حالة وفاة جديدة لمصابة بالفيروس من قرية المزيدية في جنوب بابل وهي الوفاة الثالثة خلال ٤٨ ساعة".

وسجلت وزارة الصحة العراقية أمس الثلاثاء، 20 حالة وفاة و519 إصابة جديدة و233 حالة شفاء بفيروس كورونا وهي اعلى حصيلة يومية للإصابات والوفيات.

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