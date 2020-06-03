سيف البدر : مؤسسات وزارة الصحة المخصصة للعزل قادرة على استيعاب الأعداد المكتشفة

2020/06/03 | 10:42 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد الناطق باسم وزارة الصحة والبيئة سيف البدر ان مؤسسات وزارة الصحة المخصصة للعزل قادرة على استيعاب الاعداد المكتشفة في الايام الأخيرة

وأشار البدر الى ان الوضع تحت السيطرة، داعيا الى ضرورة الالتزام بتوجيهات الوزارة لتقليل هذه الاصابات واحتوائها.

ولفت الى وجود سبع مستشفيات في بغداد والمحافظات مستحدثة لاستقبال مصابي كورونا، موضحا ان الوزارة خصصت بعض المستشفيات بشكل مؤقت لعزل مرضى كورونا منها الفرات الذي تم تحويله بشكل مؤقت من مستشفى عام الى مستشفى لاستقبال مصابي فيروس كورونا، بسبب قربه من مطار بغداد، لاسيما ان التركيز ومنذ بداية الازمة كان على الحالات الوافدة من خارج العراق..



واكد البدر ان الموازنة لم تقر، والتخصيصات بشكل عام دون المستوى المطلوب، منوها الى الوزارة تعمل بالإمكانيات المتوفرة.

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