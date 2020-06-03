وزير الصحة العراقي يرجح زيادة حالات كورونا إلى 800 حالة يوميا

2020/06/03 | 10:42 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد وزير الصحة حسن التميمي ان خلية الازمة قررت التشديد على المنافذ الحدودية ومداخل المحافظات بسبب انتشار وباء كورونا بشكل سريع

ورجح التميمي زيادة الحالات بين ستمئة الى ثمنمئة اصابة يوميا، مبينا ان المشكلة تكمن في قلة الوعي لدى بعض المواطنين، مضيفا ان ارتفاع معدل الإصابات يندرج في عدة مجالات من بينها زيادة عمليات الفحص الميداني واجراء التحاليل في المختبرات للعينات ما يزيد فرص اكتشاف حالات جديدة قبل ظهور الأعراض.

واكد أن وعي المواطنين هو السلاح الأساس في مواجهة كورونا، لكن للأسف الشديد هناك حالة من اللامبالاة لدى البعض من المواطنين وخاصة في المناطق الشعبية البسيطة ما جعل حجم الإصابات تسجل ارقاما كبيرة جدا فيها، ووجود حالة تهاون ومجاملة واضحة تحصل هنا وهناك في تطبيق إجراءات الحظر ومنع التجمعات.

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