داخلية الإقليم تعاقب مطلقي الاشاعات والمحرضين على خرق حظر التجوال

2020/06/03 | 10:42 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة إقليم كردستان، انها ستلجأ الى معاقبة الجهات والأشخاص الذين يحرضون على عدم الالتزام بإجراءات حظر التجوال.

وأكد وزير الداخلية بحكومة الإقليم “ريبر أحمد”، ان الوزارة طالبت المدعي العام في الإقليم، بإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لملاحقة مطلقي الاشاعات والحاثين على خرق حظر التجوال، من خلال التقليل من خطورة وباء كورونا، والترويج لعدم وجود الفيروس، عبر التصريح والنشر على مواقع التواصل الاجتماعي، فيما ذكرت مصادر ان العقوبات المحتملة ستتضمن فرض غرامات تصل الى ملايين الدنانير، والحبس لمدة تتراوح بين ستة أشهر وخمس سنوات.

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