الإمارات الأولى عربيا والعاشرة عالميًا في مواجهة كورونا

2020/06/03 | 10:43 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة كشفت الهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء، عن تصدر دولة الإمارات المرتبة الأولى عربيا، والـ10 عالميا من حيث كفاءة وفعالية العلاج لمصابي فيروس كورونا في البلاد.وقالت الهيئة إن الامارات حلت في المركز الثالث عالميا، من حيث رضا الشعب عن الإجراءات والتدابير التي اتخذتها الحكومة فيما يتعلق بمكافحة الوباء، سابقة بذلك دولا كبرى مثل […]

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