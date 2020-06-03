ارتفاع لأسعار النفط قبل اجتماع أوبك +

2020/06/03 | 10:44 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ارتفعت أسعار النفط أكثر من 3 %، بفعل آمال بأن منتجين رئيسيين للخام سيوافقون على تمديد تخفيضات إنتاجية، أثناء مؤتمر عبر الفيديو من المتوقع أن يعقد هذا الأسبوع، ومع بدء دول وولايات أميركية إعادة فتح الاقتصاد بعد إغلاقات مرتبطة بفيروس كورونا.

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