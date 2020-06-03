بوش: الظلم العرقي يقوّض المجتمع الأمريكي

2020/06/03 | 10:46 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..دعا الرئيس الأمريكي الأسبق جورج دبليو بوش، الولايات المتّحدة إلى النظر مليّاً في “إخفاقاتها المأساوية” بعد مقتل المواطن الأسود جورج فلويد اختناقاً تحت ركبة شرطي أبيض، معتبراً أنّ الظلم العرقي يقوّض المجتمع الأمريكي.وقال رئيس الولايات المتّحدة بين العامين2001 و2009 في بيان إنّ “ما يبقى فشلاً صادماً هو أنّ العديد من الأمريكيين الأفارقة، وبخاصة […]

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