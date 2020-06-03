انطلاق اليوم الثاني لعمليات

2020/06/03 | 10:48 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / سكاي برس

انطلقت قوات الحشد الشعبي والقوات الأمنية، باليوم الثاني من عمليات أبطال العراق _ نصر السيادة لملاحقة فلول داعش والقضاء على اوكارها جنوب غربي كركوك.وذكر بيان للحشد الشعبي تلقت: ان قوات الحشد الشعبي والجيش والشرطة الاتحادية والرد السريع وطيران الجيش والقوة الجوية العراقية باشرت بتنف...

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