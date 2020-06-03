33 إصابة جديدة بكورونا لمتلامسين حضروا مأدبة طعام في دهوك

2020/06/03 | 10:48 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- دهوك أعلنت وزارة الصحة في إقليم كردستان، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 33 إصابة جديدة بفيروس كورونا في دهوك.وقالت الوزارة في بيان اطلعت عليه “العهد نيوز” إن ” الإصابات الجديدة تعود لاثني عشر رجلاً وإحدى عشرة امرأة وستة أطفال”وأشارت إلى أن “جميع المصابين من الملامسين لمصاب سابق وممن شاركوا في مأدبة طعام ومن سكنة […]

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