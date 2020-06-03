2020/06/03 | 10:48 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغدادأكد مدير عام صحة الرصافة عبد الغني الساعدي، اليوم الأربعاء، أن المستشفيات تعمل بكامل طاقتها لاستقبال الحالات الطارئة واجراء العمليات الجراحية، اضافة الى جهودها في مواجهة جائحة كورونا.وقال الساعدي، إنه “تم في بداية ازمة كورونا تخصيص مستشفى ابن الخطيب لاستقبال الحالات الموجبة المشخصة مختبريا، منوها بأنه بعد زيادة عدد الحالات تم فتح مستشفى […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صحة الرصافة: المستشفيات تعمل بكامل طاقاتها لاستقبال الحالات الطارئة) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صحة الرصافة: المستشفيات تعمل بكامل طاقاتها لاستقبال الحالات الطارئة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).