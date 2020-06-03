نائب: رئاسة البرلمان أخفقت بملف أداء اليمين للنواب الفائزين

2020/06/03 | 10:50 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد..اتهم النائب عن تحالف سائرون رياض المسعودي، الأربعاء، رئاسة مجلس النواب بـ”الإخفاق” في ملف أداء اليمين الدستوري لبعض النواب الفائزين طيلة الفترة الماضية.وقال المسعودي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “رئاسة مجلس النواب كانت تتهرب بذريعة ولا يوجد نص دستوري يجبر النائب الفائز على أداء اليمين الدستوري”.وأضاف أن “رئاسة مجلس النواب أخفقت […]

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