وزير الصحة: اللامبالاة في المناطق الشعبية زادت من اصابات كورونا

2020/06/03 | 10:55 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد عزا وزير الصحة حسن التميمي، اليوم الأربعاء، اللامبالاة لدى البعض في المناطق الشعبية زادت من حجم الاصابات بوباء كورونا، مرجحا زيادة الحالات بين 600 – 800 اصابة يوميا.وقال التميمي، “اننا اليوم نقف فخورين بما نراه أمامنا من دور للملاكات الصحية في خط الصد الاول للوباء”، مبينا ان “اللامبالاة لدى البعض في المناطق […]

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