فيفا: لن نعاقب أي لاعب يناصر فلويد

2020/06/03 | 10:55 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالب السويسري جاني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” بالتصفيق وليس العقوبة بحق لاعبي في الدوري الألماني الذين أعربوا عن تضامنهم مع المواطن الأميركي جورج فلويد الذي قضى على يد شرطة بلاده، مؤكداً انه لن يعاقب أي لاعب يناصر فلويد.ودعت الهيئة الكروية الدولية إلى تحكيم المنطق في التعامل مع فرض عقوبات محتملة عليهم بموجب […]

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