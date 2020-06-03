البرازيل تسجل حصيلة قياسية باصابات كورونا

2020/06/03 | 10:56 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..سجلت البرازيل حصيلة قياسية للوفيات بفيروس كورونا، دون مؤشرات على تراجع الإصابات والوفيات.ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن السلطات الصحية، أن البرازيل سجلت 1262 وفاة جديدة خلال الساعات الـ 24 الماضية، لتصل الحصيلة الإجمالية إلى 31 ألفا و199 شخصاً.كما تم تسجيل 28 ألفاً و936 إصابة جديدة، ليرتفع الإجمالي بذلك إلى 555 ألفاً و383 […]

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