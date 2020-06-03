نائب: جلسة اليوم فارغة من محتواها وقد لا يكتمل نصابها

2020/06/03 | 11:13 - المصدر: سومر نيوز

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بغداد:سومر نيوز

اكد النائب عن الحكمة اسعد المرشدي، الأربعاء، ان حلسة مجلس النواب المقرر عقدها اليوم ستكون فارغة من محتو...

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