سوريا تطرح مناقصة دولية باليورو

2020/06/03 | 11:13 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلن متعاملون أوروبيون، اليوم الأربعاء، إن المؤسسة العامة للتجارة الخارجية السورية طرحت مناقصة دولية جديدة لشراء 50 ألف طن من فول الصويا وكمية مماثلة من الذرة.وأضاف المتعاملون، أن المناقصة ستغلق في 24 يونيو الجاري.ويتعين تقديم العروض باليورو.وأغلقت مناقصتان سابقتان لشراء 50 ألف طن من فول الصويا، و50 ألف طن من الذرة […]

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