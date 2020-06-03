الآسيوي يقرر استئناف تصفيات المونديال في تشرين الأول المقبل

2020/06/03 | 11:15 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قرر الاتحاد الآسيوي استئناف مباريات تصفيات كاس العالم في شهر تشرين الأول المقبل بعد توقفها بسبب جائحة فيروس كورونا .

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