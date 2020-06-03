2020/06/03 | 11:15 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ديوان محافظة البصرة ينفي علاقته أو المحافظ بصفحة فيس بوك هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع عين العراق الإلكتروني بتاريخ: 2020/06/03 | 11:15.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع عين العراق.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ديوان محافظة البصرة ينفي علاقته أو المحافظ بصفحة فيس بوك) نشر أولاً على موقع (عين العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ديوان محافظة البصرة ينفي علاقته أو المحافظ بصفحة فيس بوك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عين العراق).