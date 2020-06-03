راموس غير راض عن تعامل المسؤولين مع جائحة كورونا

2020/06/03 | 11:19 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف تقرير إسباني، اليوم الأربعاء، عن سبب عدم تواجد سيرجيو راموس، قائد ريال مدريد، في اجتماع بعض المسؤولين الرسميين، من أجل مناقشة بروتوكول استئناف الليجا

واعتذر راموس عن حضور الاجتماع الذي تم عبر الفيديو، أمس الثلاثاء، وحضر زميله داني كارفاخال بدلًا منه ممثلًا لريال مدريد، بالإضافة إلى جيرارد بيكيه من برشلونة، وكوكي من أتلتيكو مدريد، وآسيير إيارامندي من ريال سوسيداد.

وبحسب إذاعة “كادينا سير” الإسبانية فإن سيرجيو راموس لم يتواجد في الاجتماع مع رئيسة المجلس الأعلى الرياضي إيرين لوزانو ووزير الصحة سلفادور إيلا ومدير الطوارئ الصحية فرناندو سيمون بسبب التناقضات الموجودة حول التعامل مع قضايا كرة القدم وجائحة فيروس كورونا.

ووصف الثنائي جيرارد بيكيه وداني كارفاخال، قرار استئناف الليجا بـ”المتسرع” نظرًا لما سيسببه من خطورة على صحة اللاعبين، في ظل تفشي فيروس كورونا.

ومن المقرر أن تُستأنف الليجا يوم 11 يونيو/ حزيران الجاري، بعد توقف دام نحو 3 أشهر بسبب جائحة كورونا.

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