ثلاث خطوات لحذف بياناتك من حاسوب ماك بوك القديم قبل بيعه

2020/06/03 | 11:21 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يجب ألا تتنازل عنه أبدًا، سواء في الحاسوب المحمول أو المكتبي أو هاتفك الذكي أو أي جهاز إلكتروني يحتوي على بياناتك شخصية عنك وعن عملك، لأن هناك دائما فرصة لاسترجاع هذه البيانات والمعلومات باستخدام البرامج والتطبيقات التي صُممت لهذا الغرض إليك3 خطوات لحذف بياناتك من حاسوب ماك بوك القديم قبل بيعه: 1- تسجيل الخروج من […]

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