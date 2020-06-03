سلطة الطيران المدني تعلن إعادة اكثر من 20 الف عراقي في 21 دولة حول العالم بسبب كورونا

2020/06/03 | 11:21 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت سلطة الطيران المدني في العراق اليوم الأربعاء، (3 حزيران 2020)، عن تمكنها من إجلاء أكثر من 20 ألف عراقي، في 21 دولة حول العالم، في آخر إحصائية نشرت لها.وقالت السلطة : إن “إحصائية لطبيعة الجهود التي بذلت لإجلاء … Readmore

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