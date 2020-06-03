نائبة عن نينوى: بعض الدول رفضت منحنا الأموال خشية سرقتها

2020/06/03 | 11:23 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أكدت النائبة عن محافظة نينوى انتصار الجبوري، الأربعاء، ان المحافظة لم تتسلم سوى بعض الاموال من الدول المانحة لتحسين الواقع الصحي، مبينة أن هناك خشية لدى الدول المانحة من سرقة الاموال وذهابها لجيوب الفاسدين .وقالت الجبوري في تصريح لـ/المعلومة/، إن “الدول المانحة رفضت إعطاء أموال لمحافظة نينوى خشية سرقتها”، مؤكدة أنها “طالبت شخصيا […]

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