أدويـة سامـراء تعلـن عـن برنامجهـا الإنتاجـي للشهر الماضي

2020/06/03 | 11:26 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد أعلنـت الشركة العامة لصناعة الأدوية والمستلزمات الطبية في سامراء إحدى شركات وزارة الصناعة والمعادن، اليوم الأربعاء، عن خطتها الإنتاجية لشهر أيار الماضـي والذي بلغ أربعة مليارات دينار.وقال مدير عام الشركة الصيدلي عبـد الحميـد عبـد الرحمـن السالـم في بيان تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، إن “الشركة وضعت برنامجها الإنتاجي للشهر المذكور وبقيمة بلغت […]

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