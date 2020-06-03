2020/06/03 | 11:31 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد كشفت وزارة النفط العراقية، عن توجه لاستثمار الغاز في حقلي عكاز والمنصورية.وقال وكيل الوزارة كريم حطاب للوكالة الرسمية، إن “المشاريع المعدة لاستثمار الغاز لاسيما في حقلي عكاز والمنصورية تغطي الحاجة المحلية وتغني عن الاستيراد، مؤكداً وجود توجه لاستثمار الحقول الغازية كالمنصورية وعكاز في ظل الحاجة الملحة”.وأضاف أن “هناك محاولات لدخول […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مساعٍ عراقية لدخول شركات الطاقة السعودية لاستثمار حقول غاز إستراتيجية) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مساعٍ عراقية لدخول شركات الطاقة السعودية لاستثمار حقول غاز إستراتيجية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).