الفريق الركن البياتي: الكاظمي امر برفع كافة التجاوزات في شارع الاميرات

2020/06/03 | 11:32 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- امر القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، الاربعاء، برفع كافة التجاوزات في شارع الاميرات ببغداد.وقال سكرتير القائد العام الفريق الركن محمد حميد البياتي في تصريح لوكالة صدى الاعلام ، ان “الكاظمي امر اليوم برفع كافة التجاوزات في شارع الاميرات بمنطقة المنصور في بغداد”.واضاف البياتي ان “ذلك يشمل جميع التجاوزات على الارصفة بدون استثناء”.

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