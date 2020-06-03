معالجات Coffee Lake من Intel تبدأ في الدخول إلى نهاية حياتها التسويقية

2020/06/03 | 11:32 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت شركة Intel بشكل رسمي عن إيقاف التصنيع لبعض معالجات الجيل الثامن من سلسلة Coffee Lake، سواء من Core i3، Core i5 أو Core i7.القائمة تضم في المعظم معالجات أجهزة سطح المكتب، لكنها شهدت معالجات i3-8100B، i5-8500B و i7-8700B أن معالجات Celeron G4900 و G4920.هناك أيضاً معالجات Pentium Gold G5400، G5500 و G5600 […]

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